La "Valigia della gentilezza" fa tappa a Civitavecchia - Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA, 8 febbraio 2022 – È arrivata nella nostra città la Valigia della Gentilezza, un progetto «per mettere in rete idee positive» ideato dall’associazione culturale “Cor et Amor”. Dopo la tappa di Civitavecchia, riprenderà il viaggio che attraversa tutta Italia coinvolgendo centocinquanta assessori alla Gentilezza.

La storia. A novembre 2021, nella biblioteca di Arcisate (VA) è stata esposta una valigia vuota in cui i cittadini hanno potuto inserire oggetti che trasmettessero e rappresentassero la “gentilezza”. Successivamente la valigia è partita per un viaggio che sta attraversando tutta la Penisola. A conclusione del percorso la valigia ritornerà “piena di gentilezza” al punto di partenza di questo tour virtuoso. Ad Arcisate la valigia verrà aperta pubblicamente e il suo contenuto sarà protagonista di una mostra dedicata: sarà interessante scoprire come la gentilezza viene percepita degli italiani.

«La Valigia» spiega l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, che ha anche la delega alla Gentilezza, «può rappresentare uno spunto di riflessione per azioni positive. In ogni tappa ciascun Comune aderente al progetto provvederà ad aumentare il bagaglio con pensieri, disegni e oggetti gentili consegnati da autorità, famiglie, associazioni e bambini. Nella nostra città il “bagaglio gentile” dovrà essere completato entro il 14 febbraio. Dopodiché» conclude l’assessore Napoli, «il 17 febbraio la Valigia della Gentilezza verrà spedita al Comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze».

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.costruiamogentilezza.org e cliccare sull’iniziativa “La Valigia della Gentilezza”, dove si troveranno anche suggerimenti per la realizzazione di disegni e pensieri sul tema.