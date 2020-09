La Storta: sgomberato insediamento abusivo nella struttura Acea - Terzo Binario News

Sono state trovate tre persone, originari della Romania, tra i 30 e i 40 anni. Intervento della Polizia locale – venerdì 25 settembre – in piazza della Visione, a La Storta, dove è stato sgomberato un insediamento abusivo all’interno della struttura Acea. Sul posto i caschi bianchi del Gruppo XV e il personale del Nae (Nucleo assistenza emarginati). La multiservizi, adesso, dovrà occuparsi della messa in sicurezza dell’edificio.

La maxi cabina, come denunciato da Andrea Nardini, coordinatore locale della Lega, era “diventata dimora e bivacco di sbandati, ormai da tempo era fonte di insicurezza e degrado per residenti e commercianti. Uno spettacolo indecoroso, con personaggi perennemente ubriachi a vagabondare, che poi occupavano la struttura e lavavano i propri panni nella vicina fontanella”.

“Ringraziamo in primis il XV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale e il suo Comandante, come anche Ama ed Acea, per il solerte intervento conseguente la nostra recente segnalazione. Un altro successo nella lotta al degrado per la tutela dei cittadini, che possono così tornare a vivere questo spicchio di quartiere con maggiore sicurezza”.