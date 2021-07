"La spiaggia Liberamente, perfetto esempio di differenza fra Cerveteri e Ladispoli" - Terzo Binario News

Intervento di Filippo Bellantone, presidente APS Parco degli Angeli Onlus

“A Cerveteri ieri l’inaugurazione della spiaggia “Liberamente”, specificamente attrezzata per le persone disabili e già attiva dal 1° luglio.

Il 1° luglio di due anni fa, invece, sarà sempre ricordato per i tagli specificamente voluti dal Sindaco Grando alle risorse per le persone disabili.

In tempo di paragoni fra l’agire dei Sindaci di due città attigue ma che sembrano dislocate su pianeti diversi ci è d’obbligo sottolineare la differenza fra chi si è messo in posa per l’autoelogio dopo aver improvvisato con qualche lastrone di cemento, senza chiedere un benché minimo parere a chi la disabilita’ la vive ogni giorno, qualche “sentiero” su tratti di spiaggia dove arduo è l’accesso al mare per chi ha una ridotta mobilità e chi, invece, prima di muoversi si è confrontato ed ha ben capito quali sono le esigenze e le criticità.

I risultati di un umile e fattivo lavoro sono sotto gli occhi di tutti e li devono far bene aprire a chi potrebbe essere indotto in errore o illuso da chiacchiere e vane promesse se non addirittura abbagliato dai flash di tanti, troppi, scatti.

Un grazie di cuore all’Assessora alle Politiche Sociali di Cerveteri D.ssa Francesca Cennerilli, ed al Sindaco Pascucci ai quali rivolgiamo un’accorata preghiera: continuate a far vedere la differenza fra chi dice e chi fa, così oltre a Cerveteri aiuterete anche Ladispoli perché, magari per emulazione o più probabilmente per non sfigurare, in questa ormai poco ridente e sempre più grigia città oltre a qualche giostrina si metterà in campo qualcosa di più concreto per il sociale.

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus