La Regione “lancia” il coregone nel lago di Bracciano e Bolsena • Terzo Binario News

L’intervento riguarda anche gli specchi d’acqua di Nemi, Salto e del Turano

«Desidero ringraziare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e in particolare il sottosegretario Claudio Barbaro, per aver sostenuto e accolto la richiesta della Regione Lazio relativa all’immissione in natura della specie Coregone per il quinquennio 2024-2028 nei laghi di Bolsena, di Bracciano, di Nemi, del Salto e del Turano.

Si tratta di un’ottima notizia molto attesa dai pescatori professionali e sportivi delle zone interessate che rischiavano di subire pesanti ricadute economiche.

Non va dimenticato, inoltre, che si tratta di una specie molto richiesta dai ristoratori per le sue enormi peculiarità nutritive che rischiavano di essere sacrificate da norme europee ancora una volta troppo stringenti».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca e Parchi e Foreste, Giancarlo Righini.