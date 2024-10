La Gubetti torna in via di Ceri: "La frana paralizza il Borgo e Cerveteri, fare presto" • Terzo Binario News

“Nella giornata di ieri sono stata nuovamente sulla Via di Ceri, dove alcune notti fa si è verificato il crollo di un costone tufaceo per un terzo sopralluogo in pochi giorni.

Solo per un caso fortuito non c’è stata alcuna grave conseguenza, ma l’iter per la riapertura della strada sarà lungo, complesso ed economicamente estremamente dispendioso.

Alcuni giorni fa ho scritto una nota ufficiale all’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio Manuela Rinaldi chiedendo all’Ente un provvedimento di massima urgenza che possa portarci quanto prima alla riapertura di una strada di collegamento importantissima per Cerveteri.

Le popolazioni del Borgo di Ceri e delle Frazioni limitrofe stanno subendo notevoli disagi in conseguenza della chiusura di questa piccola ma essenziale arteria di collegamento, dove ogni giorno transitano numerosi mezzi, anche agricoli oltre che gli Scuolabus e i gli autobus del Trasporto Pubblico Locale”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a seguito del nuovo sopralluogo effettuato nell’area interessata dalla frana insieme all’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, dei tecnici comunali e del Geologo incaricato dalla Sovrintendenza Nicola De Stefano.

“Nelle ore successive la frana – aggiunge il Sindaco Gubetti – abbiamo immediatamente messo in sicurezza l’area, chiudendola al transito di veicoli e pedoni. Questo comporta un grave disagio alla viabilità, in quanto sarà possibile spostarsi solamente compiendo percorsi alternativi. Per questo intervenire con urgenza e tempestività è fondamentale”

“Ci tengo inoltre a fare un ringraziamento doveroso alla Consigliera Regionale del Lazio Michela Califano, da sempre attenta alle necessità del nostro territorio che si è immediatamente attivata richiedendo una convocazione urgente della Commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio di cui fa parte. Chiedendo alla Regione di avviare nel più breve tempo possibile l’iter necessario per l’intervento di consolidamento, iter che se dovesse prolungarsi per troppo tempo, comporterebbe gravi danni al nostro territorio anche in vista della ormai imminente apertura dell’anno giubilare che vedrà non pochi pellegrini in visita al Santuario Mariano di Ceri”, ha concluso il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.