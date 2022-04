La Futsal Civitavecchia soffre ma batte l'Aranova 1-0 e si conferma seconda - Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia fatica da matti ma alla fine porta a casa una vittoria forse decisiva per i play-out perché consolida la seconda posizione.

All’Ivan Lottatori nerazzurri hanno battuto 1-0 un Aranova ordinato dovendo far fronte ad assenze in campo, perché come al solito sono stati tanti giocatori assenti, e fuori: infatti anche mister Simone Tangini è dovuto rimanere a casa, anche se per via “telematica” ha diretto la squadra da remoto tramite le immagini. Una sorta di smart working che soprattutto nel secondo tempo ha avuto bisogno delle correzioni dell’allenatore.

Nella nona di ritorno del girone B di C1, i padroni di casa partono benino con Cristian Trappolini subito alla conclusione parata. Lui e il portiere Danilo Boriello saranno i protagonisti della sfida.

Infatti proprio il numero 1 è reattivo poco dopo. In difesa la Futsal è distratta e sempre il portiere deve metterci una pezza. Al 14’ i nerazzurri possono andare avanti nel punteggio: fallo in area ai danni di Davide Cerrotta e rigore.

Tira Trappolini ma non inquadra lo specchio della porta. Nel finale di tempo, prima un’occasione per l’Aranova poi Daniel Nistor, Tiziano Moretti e Cerrotta.

Nella ripresa, i civitavecchiesi – attraverso una pressione costante – dimostrano di volere il successo. Ci provano Moretti, Nistor, che sfora l’incrocio ma sembra che non ci sia verso di segnare. A scacciare l’incubo è proprio Trappolini con un diagonale chirurgico all’angolino. All’Aranova non resta che tentare il tutto per tutto con il portiere di movimento. Nostor scheggia il palo e a 30” dalla fine c’è un tiro libero per gli ospiti su ci Boriello si supera, bissando l’intervento poco dopo dalla distanza e blindando il successo. Lo stesso portiere viene espulso a gara terminata per proteste.