La bella favola del futsal con l'under 17 del Ladislao Calcio a 5 • Terzo Binario News

“Tra tutte le eccellenze sportive del nostro territorio, è doveroso soffermarsi sull’evoluzione del Ladislao Calcio a 5.

Sembrerebbe di parlare di una sorpresa o di una serie di risultati positivi frutto del caso, ma in realtà la società ha delle solite basi e il duro lavoro del mister e di tutta la dirigenza, rappresentata dal Presidente Giuseppe Lamola sta dando i suoi frutti.

Soltanto un anno fa, i ragazzi di mister Mario ed il vice mister Graziani avevano

concluso il campionato arrivando negli ultimi posti. Risultato che però non ha rispecchiato il duro lavoro dello staff, con il preparatore atletico Sassanelli e la coesione di un gruppo che ha lottato fino alla fine.

L’under 17 ha comunque saputo reagire, ed è per questo che oggi scriviamo queste parole: è doveroso porre l’attenzione su una realtà di Ladispoli, che spesso non viene menzionata abbastanza.

Oggi mister Mario e i suoi ragazzi sono secondi in classifica, a pari punti con lo Spes Poggio Fidoni a quota 13 con cinque risultati utili (4 vittorie e 1 pareggio) sulle sei giornate disputate.

La classifica sorride: il lavoro dei ragazzi in primis e di tutta la società ad oggi coadiuvata dal ds Marini porterà senz’altro il nome del Ladislao, in alto, e non solo a livello regionale. Negli anni il progetto è sempre stato portato avanti con orgoglio e dedizione. Ne è stato già un piccolo assaggio il Torneo precampionato organizzato dalla società, al quale hanno

partecipato squadre come il BARCELLONA, FC JUVENTUS, US LECCE e la ROMA CALCIO A 5, e non ultimi per importanza, gli open day nei quali molti giovani si sono potuti affacciare a questa disciplina, che non ha nulla da invidiare al classico calcio ad undici.

Pronti quindi a sostenere e a supportare questa fantastica realtà del nostro territorio, perché il Ladislao under 17 ha voglia di sorprendere ancora”.