La banda musicale dell'Esercito Italiano in concerto a Civitavecchia • Terzo Binario News

La città di Civitavecchia ha l’onore di ospitare, per la prima volta nella sua storia, la Banda dell’Esercito Italiano. Alle 20,30 del 13 maggio 2024 infatti, la grande istituzione, diretta dal maestro Maggiore Filippo Cangiamila, terrà un concerto straordinario al Traiano, in occasione del 180° anniversario del Teatro Comunale. La serata sarà presentata da Cristina Roncalli, con le voci di Elena D’Amico, Tania Agliarulo e Sara Russo.

La Banda dell’Esercito Italiano, che quest’anno ha aperto la serata finale del 74° Festival di Sanremo, è il complesso musicale istituzionale della forza armata e ha un’intensa attività concertistica in tutto il mondo, ormai da sessant’anni, oltre ovviamente a presenziare a impegni tradizionali come giuramenti, cerimonie militari o guardie d’onore al Quirinale. Il suo repertorio spazia da quello celebrativo con marce e inni, a quello lirico sinfonico, con particolare predilezione per le musiche originali per Banda, sia storiche che attuali.

L’ingresso è gratuito; i biglietti potranno essere ritirati presso il botteghino del Teatro Traiano a partire dal 9 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.