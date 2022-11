Khabib, Kikko e Zoe: tre adorabili cani in cerca di chi li adotti, anche a distanza • Terzo Binario News

KAHBIB, nato 1.3.2022, era un bellissimo cucciolino quando è stato adottato.

E’ ancora cucciolo ma purtroppo è stato riportato in rifugio . Nella foto del titolo

KAHBIB è di taglia medio/grande per lui si sono aperte le porte di un box !!

KAHBIB merita di trovare una famiglia che lo ami per la vita.

Poi c’ KIKKO dolcissima creatura, buono e affettuoso.

Kikko

nato il 7.9.2016 taglia piccola

KIKKO E KHABIB SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Oppure venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Zoe

Poi c’è ZOE. Quello che sappiamo di lei è che un tempo era di qualcuno, ma ora vive in un box assieme ad altri pelosi. Ha ancora un collare addosso. Chissà com’era la sua vita un tempo, ma una cosa è certa, lei merita molto di più.

Non reagisce neanche più, sembra un cane che ha perso totalmente la voglia di vivere. È inespressiva.

È sempre in quell’angolo assorta nei suoi pensieri, gli occhi vuoti sono rivolti verso le solite grate che vede ogni santo giorno.

Non ha diversivi. Se non fare due passi avanti e due passi indietro in quel box.



Abbiamo chiesto di portarla fuori pochi istanti al guinzaglio e con sorpresa le sue orecchie si sono tirate su, ha iniziato a camminare al passo con fierezza.

Poco dopo è ritornata disillusa in quel box dove sembra aver firmato la sua condanna. È buonissima con tutti i suoi simili. Ma profondamente triste per essere finita in un box. Probabilmente un tempo viveva felice e amata e ora ha perso tutto.

Ci sono cani come lei che avendo conosciuto la vita fuori non riescono a riprendersi e la reclusione finisce per distruggere dentro lentamente e completamente. Diamole la possibilità di tornare a essere il cane maestoso e fiero che sicuramente era qualche anno fa. È un po’ diffidente verso gli umani. Ma ha solo bisogno di qualcuno che le apra un pezzetto del proprio cuore e che la faccia tornare a credere negli umani e nella vita. Abbiamo mandato un’amica a fare qualche foto e lei non reagisce neanche più quando le si prova a fare qualche carezza. Impassibile.

ZOE HA 6 ANNI, TAGLIA MEDIO GRANDE.

Si affida ovunque in Italia vaccinata e chippata per una buona adozione.

Per adottarla potete contattare via whatsapp il: 327 1841443

Oppure mail a: unacucciaperte@gmail.com