Jovanotti a Cerveteri è un boom, strutture ricettive del litorale sold-out da mesi • Terzo Binario News

Il doppio concerto a Campo di Mare porterà oltre 60mila persone sul Litorale: un evento dall’indotto economico straordinario

Saranno due giorni di musica, di magia in riva al mare, di divertimento, di grandi ospiti ma anche di grande lavoro sul litorale a Nord di Roma e in particolar modo a Cerveteri e nei Comuni limitrofi.

Oramai è noto a tutti, biglietti quasi polverizzati oramai da tempo, sabato 23 e domenica 24 luglio sulla spiaggia di Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, Lorenzo Jovanotti sarà in concerto con l’unica tappa in tutto il Lazio del Jova Beach Party.

In quei due giorni, è prevista un’ondata oceanica di fan e appassionati del cantautore toscano: si parla di oltre 60mila persone, pronte ad invadere la spiaggia degli Etruschi per inebriarsi della gioia e dell’allegria che solamente l’esplosività di Jovanotti è capace di offrire.

In molti, leggendo il web, arriveranno sul litorale già dal venerdì, il giorno prima, mentre in tanti hanno già scelto di rimanere a dormire nel territorio etrusco nel post-concerto di sabato, per poter così tornare, riposati e in maggiore tranquillità alla propria città di origine il giorno dopo.

Un indotto economico straordinario dunque quello che si è creato per Cerveteri, ricca di bed and breakfast e agriturismi, e per i Comuni limitrofi. Anche provando a fare delle telefonate “a campione” alle varie strutture ricettive del territorio, cosa fatta dalla redazione di Terzobinario.it, ne abbiamo avuto la conferma: non si trova una stanza nel raggio di 30/40km dal luogo del concerto.

Al grande lavoro “extra” delle strutture ricettive, piene all’inverosimile, ci sarà anche da aggiungere il lavoro di tutte le attività di ristoro collegate: chi degli oltre 60mila spettatori che assisteranno ai concerti di Jovanotti, non si fermerà prima del concerto a mangiare almeno un panino o a bere una bibita fresca in qualche bar di Cerenova, Cerveteri capoluogo o magari della vicina Ladispoli? Chi la mattina seguente non farà colazione al bar prima di ripartire? E così via discorrendo…

A questo indotto economico non indifferente, c’è da aggiungere ovviamente anche quello legato al ritorno di immagine: Cerveteri sarà nel weekend più caldo dell’estate l’ombelico del mondo. I riflettori delle più grandi testate radiotelevisive, social e cartacee saranno puntate su Campo di Mare e sui due giorni del concerto, che come sempre riserverà la presenza di tanti ospiti di prestigio accanto al protagonista assoluto Jovanotti.

Insomma, tutto è pronto per ospitare il Jova: in queste ore sulla spiaggia e tra le strade di Campo di Mare c’è fermento, con tanti operai a lavoro impegnati nell’allestimento del palco. Sempre sul Lungomare sta andando in scena “Aspettando il BOOM”, la manifestazione che precede proprio l’arrivo di Jova. Poi, sarà davvero BOOM!