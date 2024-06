Investito da un'auto: 33enne in pericolo di vita • Terzo Binario News

Incidente a Labico. Un 33enne è in pericolo di vita: l’uomo, intorno alle 10 di questa mattina, 3 giugno, per cause in corso di accertamento è stato investito da una Fiat Punto in via Casilina, all’altezza di via Guglielmo Fioramonti.

Il giovane è stato prima trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Palestrina e, successivamente, al Policlinico Umberto I.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo di Colleferro e della stazione locale.