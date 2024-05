Inizia la Coppa Lazio femminile, in campo il Cerveteri Women • Terzo Binario News

Domenica l’esordio in trasferta contro la Romulea, poi l’infrasettimanale con il Monterotondo

Ultimo appuntamento stagionale per il Cerveteri Women, la prima squadra femminile di calcio ad undici della città. Le ragazze verdazzurre, inserite nel Girone C, se la dovranno vedere contro Romulea B e Real Monterotondo. Due impegni su andata e ritorno, sicuramente difficili, ma ai quali le calciatrici etrusche si stanno preparando con allenamenti duri e di grande intensità.

L’esordio, è fissato per domenica 26 maggio, in trasferta alle ore 11:00 sul campo della Romulea. Tre giorni dopo, mercoledì 29 maggio, alle ore 20:30, turno infrasettimanale tra le mura amiche del Campo Enrico Galli di Cerveteri, contro il Real Monterotondo.

“La Coppa Lazio è l’ultimo impegno ufficiale della nostra stagione, la nostra prima stagione insieme – dichiarano le ragazze – è stato un anno senza dubbio impegnativo, durante il quale siamo cresciute soprattutto come gruppo. Chiaramente ci sono cose che sono andate bene, altre un po’ meno, ma è chiaro che essendo una squadra nuova questo può accadere. Arriviamo a questo appuntamento molto concentrate, con tanti allenamenti sulle gambe che ci stanno dando molta soddisfazione. Davanti a noi avremo delle squadre importanti, con un’esperienza maggiore della nostra ma non per questo non venderemo cara la pelle. Scenderemo in campo per combattere su ogni pallone”.

L’ingresso al Campo Enrico Galli per le gare interne del Cerveteri Women è libero e gratuito.