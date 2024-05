Incidente sull'Aurelia al km 35,900: nessun ferito nel tamponamento • Terzo Binario News

Sul posto l’Ares 118 di Ladispoli che ha constatato come nessuno avesse bisogno di soccorso medico; code sulla consolare

Tamponamento al km 35,900 sull’Aurelia.

Due vetture sono venute a contatto e si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale e dell’ambulanza.

Sul posto l’ares 118 di Ladispoli il cui equipaggio ha tuttavia constatato come non ci fosse bisogno di cure per nessuno.

Ripercussioni sul traffico della consolare, visto che per i rilievi le carreggiate sono impegnate.