Incidente sulla Trionfale, muore un motociclista 43enne - Terzo Binario News

Intervento Polizia Locale per grave incidente stradale in Via Trionfale incrocio con Via Giovan Battista Audifredi. Deceduto un uomo di 43 anni.

Le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale sono intervenute questa mattina poco dopo le 8, per un incidente in Via Trionfale incrocio con Via Giovan Battista Audifredi, che ha coinvolto una Citroen C3 condotta da un uomo di 34 anni di nazionalità moldava, ed una moto BMW 1250 GS il cui conducente, un italiano di 43 anni è deceduto sul posto.

Il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale S. Andrea per gli esami di rito.

In corso da parte della Polizia Locale gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.