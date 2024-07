Incidente a Roma, scontro auto-scooter: un morto • Terzo Binario News

Deceduto un 53enne, la conducente del veicolo – ferita – sottoposta agli accertamenti di rito; sequestrati i due mezzi

Incidente mortale in via del Casale di Sant’Angelo, nella zona di Tragliatella Campitello all’altezza del civico 990. A perdere la vita un uomo di 53 anni che si trovava a bordo di uno scooter.

Il fatto è avvenuto alle 21 di ieri, 14 luglio. Lo scontro ha coinvolto una Peugeot 206 e un Yamaha X-Max, condotto dalla vittima, deceduta sul posto.

Ferita una 32enne macedone che era al volante dell’automobile: è stata trasportata all’Aurelia Hospital. Per lei sono stati richiesti gli accertamenti di rito. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso le indagini da parte degli agenti del XV Gruppo Cassia, intervenuti per i rilievi.

Entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro dai caschi bianchi.