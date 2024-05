A fuoco un cumulo di masserizie dei senza fissa dimora. È quanto registrato nell’incendio avvenuto stamani, intorno alle 6, all’altezza di via Equizia, zona Monti.

Sul posto Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale del Gruppo I Trevi: questi ultimi hanno preso in carico le persone presenti, per identificarle, in quanto prive di documenti.

c.b.