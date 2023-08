Nuovo intervento d’urgenza per il Gruppo Comunale della Protezione Civile di Cerveteri. I Volontari coordinati dal Responsabile Renato Bisegni è infatti intervenuto per placare le fiamme di un incendio sviluppatosi in Via del Sasso.

Il Gruppo è presente sul posto con il proprio equipaggio e i propri mezzi con l’autobotte.

Seguiranno aggiornamenti

Incendio protezione civile cerveteri

Incendio foto 2