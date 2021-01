Incendio in veranda a Campagnano: per la paura scappa la cagnetta Minù - Terzo Binario News

Indagini in corso: per la proprietaria sono stati dei “bambini che hanno lanciato botti”, per gli inquirenti non si esclude l’ipotesi del corto circuito alla caldaia

Incendio di una villetta a Campagnano. A fuoco la veranda di una casa. Dentro c’erano diversi animali e per paura la cagnetta Minù è scappata.

Per lo spegnimento delle fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Il post di Barbara Cafiero, proprietaria di casa e della cagnetta Minù.

“Questo è ciò che rimane di casa nostra.. Perché bambini molto ma molto dolci hanno buttato botti nel nostro giardino.

Improvvisamente è divampato il fuoco.. Che spostandosi è arrivato al motore del condizionatore ed è esploso tutto.. Dentro casa c. Erano 2 cani e 2 gatti.. Per fortuna tutti salvi.. Ma Minù… Cagnolina paurosa che estratta da carabinieri e pompieri è scappata.

Il mio compagno..il papà di Minù sta dando la vita per noi.. La sta cercando fino allo stremo delle forze.. È la nostra roccia.. E troverà sua figlia..Il coraggio che ha messo e sta mettendo non si possono spiegare a parole.. Ma lui è il motore.. Lui è la nostra forza..

Ora io non auguro il male.. Ma ci avete levato molto.. E finché non tornerà minu.. Vi dico.. Ci avete levato tutto.. Grazie comprensorio residence Miledy”.

Le indagini sono in corso per capire cosa possa aver innescato l’incendio. Una delle ipotesi al vaglio è che sia andata in corto circuito la caldaia, da cui poi si sono generate le fiamme.