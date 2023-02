Incendio a Tarquinia vicino al canile • Terzo Binario News

Intervengono la Aeopc, Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Un vasto incendio si è sviluppato a Tarquinia non troppo lontano dal canile comunale ed ha interessato un esteso campo di sterpaglie.

Sul posto a seguito di alcune segnalazioni ed attivati dalla Sala Operativa Regionale sono intervenuti i volontari AEOPC la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

L’incendio è stato spento dopo alcune ore grazie alle squadre sul posto composte da tre mezzi dell’Aeopc, due dei Vigili del Fuoco e una della Polizia Locale.

L’intervento ha impedito alle fiamme di propagarsi ulteriormente a causa del vento, e di avvicinarsi al non lontana struttura del canile.

L’attento lavoro di squadra dei volontari AEOPC diretti dal Presidente Alessandro Sacripanti con i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale diretto dal Comandante Magg. Nicola Fortuna mette ancora una volta in evidenza l’importanza del C.O.C. Centro Operativo Comunale di Protezione Civile attivato dal Sindaco Alessandro Giulivi, per la costante presenza del presidio di Protezione Civile per l’assistenza alla popolazione attività antincendio a garanzia di tutto il territorio.

Dall’ Aeopc Tarquinia ricordano che per segnalazioni è attivo il numero verde del C.O.C. 800088307 per qualsiasi emergenza.

Aeopc Tarquinia