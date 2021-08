Incendi su Portuense e Tragliata, Roma Capitale al lavoro - Terzo Binario News

Dopo l’intervento di questa mattina in zona Magliana, dal primo pomeriggio le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale sono impegnate nei servizi di viabilità e messa in sicurezza di due aree interessate da vasti incendi.

Il primo iniziato intorno alle ore 15 in via Portuense, zona Casale dei Massimi dove intervenuto agenti del XI Gruppo Marconi.

Il secondo, divampato poco dopo, in via di Boccea altezza via di Tragliata, dove sono giunte sul posto le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario.

Per motivi di sicurezza e per agevolare le operazioni di di spegnimento, i caschi bianchi hanno dovuto procedere alla chiusura di via Portuense dal civico 881 a via Casale dei Massimi direzione centro e della via di Boccea dal civico 1500 direzione S. Maria di Galeria.

Diverse pattuglie sono sopraggiunte in ausilio per agevolare la viabilità cittadina.