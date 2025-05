Il parco di piazza Domitilla a Ladispoli intitolato a "Lello" Felli • Terzo Binario News

“Ad un anno esatto dalla sua scomparsa, la Giunta comunale ha deciso di intitolare il parco giochi di Piazza Domitilla alla memoria di Agostino Felli, conosciuto e amato da tutti come Lello.

Con questo gesto abbiamo voluto ricordare una persona speciale, che con la sua presenza quotidiana e il suo modo unico di entrare in relazione con gli altri ha saputo donare affetto, gentilezza e senso di comunità.

Lello è stato per tutti noi un volto familiare, una presenza significativa capace di lasciare un’impronta sincera nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Intitolargli questo spazio non è solo un atto simbolico, ma un modo concreto per continuare a far vivere la sua memoria nel luogo che più di ogni altro lo ha visto protagonista: la “sua” Piazza Domitilla, che non lo dimenticherà mai.

Ringrazio la Giunta comunale e la Commissione Toponomastica per aver approvato questa intitolazione, alla quale tenevo in maniera particolare, e soprattutto la famiglia Felli per aver dato immediatamente il suo benestare.

Ciao Lello, ti pensiamo sempre!”

Il sindaco Alessandro Grando