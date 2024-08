Il derby Tolfa-Santa Marinella apre la Promozione 2024-2025 • Terzo Binario News

Il confronto monte-mare già alla prima giornata, nel gruppo A inserite 17 squadre

La Promozione 2024-2025 inizia con il derby mare-monti. Anzi monti-mare perché si gioca Tolfa-Santa Marinella.

Dunque esordio allo Scoponi per le due compagini locali che tutto si aspettavano meno di trovarsi al confronto diretto nella prima giornata di campionato.

Un po’ perché serve qualche partita prima di carburare, un po’ perché sarebbe stato meglio tenere le carte coperte visto che entrambe le compagini si presentano ai nastri di partenza forti di ambizioni importanti.

E poi perché gli allenatori Daniele Fracassa e Roberto Macaluso sono ex di entrambe le parti visto che due stagioni fa si trovavano seduti sulle panchine opposte.

Il Comitato Regionale della Lega Dilettanti Lazio ha reso noti i gironi e le prime giornate stagionali. Per l’esordio ecco la sfida fra vicini mentre nel secondo turno i collinari sanno ospiti del Palocco e il Santa Marinella giocherà la sua prima gara davanti al pubblico amico contro il Salaria Vescovio. Nel girone A c’è qualche sorpresa visti gli ingressi dell’Indomita Pomezia e della Longarina Totti Soccer mentre Urbetevere e Fregene Maccarese sono finiti in altri raggruppamenti. Ecco le 17 squadre del gruppo A oltre a Tolfa e Santa Marinella e anche quest’anno si osserverà il turno di riposo: Capranica, Pescatori Ostia, Salaria Vescovio, Pianoscarano, Cerveteri, Palocco, Grifone Gialloverde, Indomita Pomezia, Civitacastellana, Duepgrecoroma, Longarina, Rodolfo Morandi, Ostiantica, Ronciglione, Tarquinia, Borgo Palidoro e Pescia Romana. «Sembra un bel girone – ammette Roberto Macaluso – soprattutto per quanto riguarda l’inizio del Tolfa. Si inizia con squadre importanti come il Santa Marinella, dato come candidato alla vittoria finale ma cercheremo di farci trovare pronti. Hanno giocatori di categoria superiore ma giochiamo in casa e ci sarà tanta gente, è un derby sempre sentito. Mi auguro che sia una bella partita come lo scorso anno, sia all’andata che al ritorno. Nella seconda c’è il Palocco, che l’anno scorso ha lottato fino alla fine, poi la Pescatori Ostia retrocessa dall’Eccellenza. Il girone come al solito all’inizio mette un po’ paura, però cercheremo di farci trovare pronti fin dalla prima e poi andremo volta per volta».

«C’è stata qualche sorpresa – ammette Daniele Fracassa – poiché non mi aspettavo dell’esclusione del Fregene e di qualche romana. Longarina, Salaria Vescovio e Pomezia e sono compagini sconosciute ma resta un girone molto competitivo che darà sicuramente spettacolo con 19 squadre». Sul derby all’esordio: «La prima la giocheremo subito a Tolfa, quindi è una sfida che ha un sapore importante per entrambi. Cercheremo di arrivare all’esordio nel miglior modo possibile e ci stiamo impegnando tanto. Prosegue la fase di preparazione e saremo pronti». Per il Santa Marinella oggi un altro crash test importante: infatti nell’impianto di via delle Colonie si disputa il triangolare valido per il trofeo Ivano Fronti. Tre gare da 45’ ciascuna con ospiti altre due compagini di Eccellenza ovvero Astrea ed Fc Viterbo. Le prime a scendere in campo saranno le due squadre ospiti con la perdente che se la vedrà con i padroni di casa. Il via è fissato per le 17.30. «Dopo il torneo, ideato da alcuni tifosi e organizzato da società e famiglia Fronti – spiegano dal sodalizio rossoblù – nel piazzale antistante lo stadio si terrà una cena sociale organizzata grazie alla preziosa collaborazione della Misericordia e del Nucleo Sommozzatori. Il torneo è patrocinato dal Comune di Santa Marinella».