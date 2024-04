Il Cerveteri under 19 ad un passo dalla gloria: sabato al Galli in palio c’è l’Élite • Terzo Binario News

Il Presidente Andrea Lupi: “Orgoglioso dei ragazzi, un gruppo guidato dai sani valori dello sport”

Sabato 20 aprile alle ore 15:00 al Campo Enrico Galli di Cerveteri ci sarà una partita storica per il calcio etrusco. E pronti ad essere protagonisti di questa pagina straordinaria a tinte verdazzurre, sono i giovanissimi dell’Under 19, guidati dal Mister Simone Sale, che scenderanno in campo nell’ultima gara di campionato contro il Santa Marinella.

I giovani del Cerveteri stanno portando a termine una stagione straordinaria, durante la quale hanno dominato, non soltanto in termini dei risultati ma anche sul fronte del gioco espresso in ogni gara, dimostrandosi spesso molto più maturi della loro giovane età.

Giungono a questa gara da primi della classe, con 58 punti, seguiti a tre lunghezze proprio dagli sfidanti di sabato, ovvero il Santa Marinella. Ai ragazzi di Sale dunque, basta anche un pareggio per fare la storia e raggiungere l’Élite, risultato mai raggiunto prima nella storia di Cerveteri.

Chiaro però che scenderanno in campo senza fare calcoli, più che mai controproducenti in queste circostanze. Così come fatto per tutta la stagione, l’obiettivo sarà solo e soltanto uno: vincere e offrire spettacolo al pubblico che sarà sugli spalti, che sin da ora si preannuncia essere molto nutrito.

A 48ore dalla gara, abbiamo raggiunto il Presidente del Città di Cerveteri Andrea Lupi, che ha dichiarato: “Non posso chiaramente che complimentarmi con tutti i nostri ragazzi, con il Mister e con tutto lo Staff. Essere giunti a questo punto del campionato, con tre punti di vantaggio a 90minuti dal termine, è la testimonianza di come questo sia un gruppo valido, composto da ragazzi seri e da un team di professionisti. Sabato ci aspettiamo tantissimo pubblico, al quale vogliamo offrire un grande pomeriggio di calcio e soprattutto, e me lo auguro soprattutto per i ragazzi, una meritatissima vittoria”.

“Altro aspetto che come Presidente mi riempie di orgoglio – prosegue Lupi – è l’aggiudicazione da parte dei nostri ragazzi del premio Fair-Play, ovvero un riconoscimento alla correttezza dimostrata durante l’intero arco della stagione. Una ulteriore conferma di come i nostri non siano ragazzi validi solo da un punto di vista tecnico, ma anche pieni di valori morali, educati, rispettosi delle decisioni arbitrali e delle regole in generale. Forza ragazzi, forza Cerveteri!”.

Lo straordinario campionato dell’Under 19 rappresenta certamente un motivo di orgoglio per Cerveteri, per il calcio etrusco e per la Presidenza di Andrea Lupi. Un lavoro sul settore giovanile importante, che lascia ben sperare per un futuro radioso per il calcio verdazzurro, anche in ottica prima squadra. Chissà che in un futuro, non si possa avere una prima squadra ricca di tanti bei frutti del vivaio.