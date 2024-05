Il Borgo San Martino chiude il campionato con una vittoria: bel gioco e coesione la forza dei gialloneri • Terzo Binario News

Al Galli nell’ultima giornata di campionato, Giannella e Giallanza regolano gli ospiti

Si è chiusa ieri con una vittoria per 2 a 1 la stagione del Nuovo Borgo San Martino allenato dal Mister Andrea Gabrielli. I gialloneri, impegnati in una gara fondamentale per la parte alta della classifica, si sono imposti contro una coriacea Vigor Rignano Flaminio, nella quale il risultato avrebbe determinato in maniera determinante la classifica finale.

I ragazzi di Gabrielli arrivavano a questo ultimo impegno infatti da quarti in classifica, ad un punto di distanza dall’Atletico Monterano terzo e con un punto di vantaggio sul Cesano quinto. Va da se dunque, che i risultati avrebbero potuto stravolgere oppure confermare la classifica. Il Borgo San Martino ha vinto, vittoria purtroppo non sufficiente per agganciare il terzo posto, proprio per la concomitante vittoria del Monterano. Tre punti però utili per mantenere a debita distanza il Cesano, anch’esso vittorioso.

Passiamo ora alla cronaca della partita: il match parte subito bene per il Borgo San Martino, che dopo nemmeno 5 giri di orologio va in vantaggio con Giannella. Prima rete dell’incontro, che dopo pochi minuti fa viene bissata dal gol di Giallanza, quest’ultimo andato in rete dopo un’azione da manuale, che ha portato il giallonero praticamente solo davanti la porta.

Azioni che non è di certo la prima volta che il Borgo San Martino offre al proprio pubblico: una delle caratteristiche infatti della squadra di quest’anno è stato proprio il gioco. Un gioco perfettamente trasmesso ai ragazzi dal Mister Andrea Gabrielli, che ha dimostrato di avere uno spessore tattico importante e all’altezza della situazione in ogni circostanza. L’abnegazione, la voglia di giocare bene e la freschezza dei giovani in campo, hanno fatto poi il resto.

Dicevamo dunque che si chiude una stagione importante per il Nuovo Borgo San Martino: un gruppo nuovo, con un’età media bassissima, con ragazzi del posto, con un grande senso di appartenenza, coesi e con due grandi sogni: giocare bene, per la città e per la maglia, e soprattutto divertirsi in campo. Cosa che hanno ben dimostrato di saper fare.

Una stagione che senza dubbio è più che positiva. È vero, alcuni punti sono stati persi lungo il percorso: può capitare, anche se non dovrebbe, soprattutto se davanti hai due corazzate come il Soratte e il Real Campagnano, che hanno dimostrato, soprattutto il Soratte, di essere davvero due schiacciasassi.

Il quarto posto del Nuovo Borgo San Martino è un segnale di speranza per il futuro del calcio locale: un segnale per un futuro sempre più etrusco. Il non esser tornati in Promozione non è un fallimento: nel calcio è così. Si sale, si scende e si combatte per risalire. Il Borgo ci ha provato fino all’ultimo. Ma la classifica è sovrana. Ma certamente, il percorso tracciato dai ragazzi di giallonero vestiti, è quello giusto.