Il bar degli Elfi a Cerveteri diventa caffè-libreria - Terzo Binario News

Da Pirandello a Dickens, da Kafka a Honoré de Balzac fino ai libri per i più piccoli

Bellissima iniziativa letteraria a Cerveteri. A farsene promotore è il Rifugio degli Elfi, storico bar di Piazza Risorgimento nel cuore del Centro Storico di Cerveteri.

A breve infatti, diventerà un caffè letterario. Già in esposizione i primi libri e la titolare, Barbara, annuncia che già nei prossimi giorni l’offerta di libri aumenterà sensibilmente, con nuovi scaffali e tanti altri volumi.

Da Luigi Pirandello a Charles Dickens, da Jack London a Franz Kafka, da Honoré de Balzac a Ada Negri, i grandi protagonisti della letteratura italiana ed internazionale, saranno disponibili in formato pocket al costo di appena € 3,90. Non mancano ovviamente anche favole e novelle per bambini, sempre allo stesso prezzo.

“Questa è un’idea che avevo già da diversi anni – spiega Barbara – il desiderio di unire il piacere di un caffè, di una tisana o di un aperitivo all’acquisto di un buon libro ad un costo davvero esiguo, che si può iniziare ovviamente a leggere già sul posto. L’idea è nata contestualmente ai tanti appuntamenti che ho avuto modo di organizzare in passato, ora purtroppo più di rado a causa dell’emergenza sanitaria, con le cene e gli aperitivi con delitto. La scrittura e la creatività infatti sono due mie grandi passioni e l’idea di avere all’interno del mio locale un angolo importante dedicato alla lettura rappresenta un sogno che si realizza, sperando ovviamente che possa essere apprezzata anche dai frequentatori storici del bar e anche di nuovi”.

Il progetto è in una fase di avviamento, ma già sono stati in molti ad aver apprezzato questa novità all’interno dell’attività. “A breve – conferma Barbara – arriveranno tanti nuovi libri e spero, compatibilmente anche con l’emergenza sanitaria in corso, di poter dare spazio a nuovi importanti e sempre fondamentali momenti culturali e letterari”.