“Hyntegra Cup” al sale di Ladispoli: obiettivo, l'integrazione dei bambini ucraini e la pace • Terzo Binario News

Il 25 e 26 maggio la due giorni conclusiva, protagoniste le squadre 2013 della Dynamo Kyiv Academy e l’Fc Obuchiv

“We Play for Peace” perché il calcio è protagonista di questa iniziativa organizzata da Hyntegra ODV e che vedrà la presenza a Ladispoli, Roma e Firenze delle squadre ucraine 2013 della Dynamo Kyiv Academy e FC Obuchiv per una serie di partite di calcio e di attività a sostegno della pace.

Obiettivo principale è sensibilizzare l’opinione pubblica, a partire dai nostri giovanissimi, sul tema della Pace, quindi del rifiuto a tutte le guerre e sul tema della violenza contro le donne e i piccoli, le maggiori vittime di ogni guerra. Questo argomento è principale nelle iniziative del nostro partner associativo ucraino White Ribbon Ukraine con il quale collaboriamo dall’inizio dell’invasione russa.

Si parla ormai poco di questa guerra in Ucraina, ma soprattutto si parla poco del fatto che durante la guerre, una delle prime attività che cessa è quella sportiva con tutte le conseguenze del caso, ovvero assenza di vita all’aria aperta, di socialità, di attività fisica di cui soprattutto i bambini hanno bisogno.

Le guerre rendono deserte le strade e fanno sparire i ragazzi che non giocano più e quindi da qui, dal Calcio, vogliamo ripartire portando in Italia i ragazzi ucraini della Dynamo Kyiv e dell’ FC Obuchiv che svolgeranno le attività sportive di promozione alla cultura della Pace, che vedranno il loro apice nell’organizzazione della 2 edizione della Hyntegra Cup che si terrà il 25 a 26 Maggio a Ladispoli presso lo stadio Angelo Sale a cui hanno aderito con entusiasmo le Società Sportive Boreale, Dynamo Kiev, Fc, Obuchiv, Urbetevere, Lazio, Roma, Boreale e Trastevere. Siamo in attesa di ulteriori conferme.

Programma

Sportivo

Incontri amichevoli con Società dilettantistiche e professionistiche della Regione e non.

Il culmine sarà la 2 edizione della “Hyntegra Cup” che si terrà il prossimo 25 e 26 maggio presso lo stadio di Ladispoli “Angelo Sale”.

In collaborazione con l’Associazione Allenatori (AIAC) stiamo organizzando una giornata a Firenze con la visita del Centro della FIGC di Coverciano dove i ragazzi potranno visitare il Museo della FIGC oltre il centro tecnico federale.

Culturale

Ai ragazzi e le loro mamme che li accompagnano sarà data la possibilità attraverso più giornate di visitare gli angoli e musei della capitale e di Firenze coinvolgendo le guide locali.

Il Presidente

(Luca Berliti)