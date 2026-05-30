Grossisti e ristoranti etnici stangati dalla Guardia Costiera per il pesce irregolare • Terzo Binario News

Nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca e a tutela del consumatore finale, la Guardia Costiera di Roma – Fiumicino, in collaborazione con la Guardia Costiera di Gaeta e sotto la supervisione del Centro di Controllo Area Pesca di Civitavecchia, ha effettuato una serie di verifiche presso gli esercizi commerciali della provincia di Roma.

Nel corso delle operazioni ispettive è stato eseguito un controllo presso un grossista sito nel comune di Guidonia Montecelio (RM). A seguito delle verifiche documentali e dell’ispezione della merce presente nei locali frigo, il controllo si è concluso con esito regolare.

Successivamente, l’attività di controllo è stata estesa a due ristoranti etnici siti nei comuni di Roma e Tivoli, dove sono state accertate violazioni in materia di tracciabilità, con particolare riferimento alla mancanza delle informazioni minime obbligatorie previste dalla normativa vigente.

A carico dei responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 3.000,00 € ed è stato posto sotto sequestro un ingente quantitativo di prodotto ittico (oltre 300 kg).

L’operazione rientra nell’attività costante di controllo della Guardia Costiera al fine di garantire il rispetto delle normative poste a tutela delle risorse ittiche, della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori.