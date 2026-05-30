Gli universitari dell'UniTuscia in visita alle Dogane di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella giornata odierna l’Ufficio ADM Lazio 3 ha avuto il piacere di accogliere un gruppo di studenti internazionali dell’Università degli studi La Tuscia del corso di “Circular Economy”, protagonisti di una visita formativa finalizzata ad avvicinare il mondo accademico alla realtà operativa e professionale.

La convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Università ha inteso favorire l’attuazione di specifiche attività formative e visite guidate con riferimento alle procedure ed alle attività doganali a beneficio degli studenti.

Durante la visita, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino le attività svolte dall’Ufficio e approfondire i principali ambiti di intervento, attraverso lezioni frontali in aula e attività esterne.

In particolare, partendo dalla mission dell’Agenzia, sono state approfondite le tematiche dei controlli tributari ed extra-tributari, nonché delle attività in ambito del controllo dei passeggeri e delle merci, con un focus sullo scanner in dotazione all’Ufficio.

L’incontro ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, evidenziando l’importanza di creare sinergie tra università e mondo del lavoro, al fine di favorire un orientamento consapevole e una formazione sempre più concreta e aggiornata.

Il nostro ufficio rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative di questo tipo, con l’obiettivo di sostenere la crescita professionale dei giovani e contribuire allo sviluppo di competenze sempre più in linea con le esigenze del territorio.