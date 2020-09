Grando: "Basta cemento" e spunta l'hotel sulla rotatoria dell'Aurelia - Terzo Binario News

Il comune di Ladispoli ha detto sì alla costruzione di un hotel nei pressi della rotatoria fra la via Aurelia e la Settevene Palo.

Il via libera è messo nero su bianco dalla delibera di giunta 157.

“ll Proponente , Soc. “Trust-Palmieri” ha presentato al Settore II-Ufficio III – Sportello unico Attività Produttive (SUAP) la richiesta di attivazione di procedimento unico per impianto produttivo di beni e servizi per la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera, lungo la Via Aurelia, località “Via del Prete-Via Aurelia” nel Comune di Ladispoli per un totale di 31.200 mq con area d’intervento pari a 18.700 mq.

Ecco cosa sorgerà: “Realizzazione di uno “Sport Hotel”, adiacente al piccolo complesso ricettivo esistente, lungo la rotatoria di via Settevene Palo/via Aurelia, per complessivi 24.967,86 mc (volume albergo e spogliatoi), con annessi campi sportivi e relative sistemazioni esterne a ridosso della Via Aurelia;

Le opere edilizie consistono in un complesso costituito da un ampio basamento per le funzioni comuni quali reception, bar, ristorante beauty center palestra wellness, area conference center oltre agli spogliatoi dei campi sportivi situati in un corpo indipendente. Ai piani superiori disposte su tre livelli vi sono le stanze per un totale di 111 camere, per un’altezza massima pari a 16.30 m (4 piani fuori terra);

Proposta di monetizzazione degli standard urbanistici ex DM 1444/68 art. 5, mentre lungo l’attuale Via Pizzo del Prete è previsto il mantenimento delle aree a verde senza alcun tipo d’intervento, stralciando dall’intervento le aree vincolate per effetto della presenza del corso

d’acqua, ex art. 142, co. 1 lett. c) D.lgs. 42/2004. I parcheggi privati previsti dalla legge n. 122/89 sono distribuiti a destra e a sinistra della struttura edilizia, divisi per dipendenti e pubblico.