Giovani e tutela della natura: appello della Lipu Civitavecchia - Terzo Binario News

“Il 2020 è l’anno della Biodiversità, e anche se la quarantena ci ha impedito di festeggiarlo a dovere il 1 settembre, è la giornata nazionale di Custodia del Creato, come ci ricorda Papa Francesco, nella preghiera dello scorso 27 marzo che ‘se il nostro pianeta è malato, come possiamo noi pensare di vivere in salute?’

La delegazione Lipu Civitavecchia, da sempre vicina a genitori, educatori e leader spirituali, con questo messaggio vuole invitare gli adulti a dare il buon esempio e custodire il Creato in piccole azioni quotidiane: piantare un albero, usare la borraccia invece di comprare l’acqua in bottiglia di plastica mono uso, prendersi cura di un giardino, passare più tempo all’aperto, scegliere materiali sostenibili nel giorno del proprio compleanno o ancora, creare un oggetto con il riciclaggio!

Chiunque abbia oggi un ruolo di educatore, non può e non deve sottrarsi dall’occasione di coinvolgere i giovani sulla tutela della natura: ancor oggi la stragrande maggioranza della gente non è cosciente dei danni che i nostri stili di vita iperconsumistici stanno causando all’equilibrio degli ecosistemi naturali, al pianeta su cui viviamo, ovvero al Creato.

Purtroppo la conservazione della Natura sembra ancora un obbiettivo secondario rispetto allo sviluppo socio-economico, eppure la Natura ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme, dai cambiamenti climatici ai virus letali.

Sarebbe bello se tutti noi prendessimo al volo questa prima, grande occasione per tornare sui nostri passi e cambiare rotta nel senso della vera sostenibilità ecologica, affinché sia possibile prevenire, piuttosto che reagire a conseguenze catastrofiche per l’intera umanità.

Lipu è dalla parte di tutti gli amici della Natura: seguiteci e associatevi alle nostre riviste Ali e Ali junior, con tante notizie e idee! Vi aspettiamo!”.

Alessia Colle Delegata Lipu-Birdlife Italia Sezione Civitavecchia & Monti della Tolfa