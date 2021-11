Giornata nazionale dell’Albero a Cerveteri, "abbiamo adottato tre alberelli" - Terzo Binario News

“Oggi è un giorno speciale, nel quale in tutta Italia associazioni, comitati, istituzioni celebrano la Giornata nazionale dell’Albero mettendo a dimora nuove piante, in parchi e giardini ma anche nelle aree degradate.

Anche a Cerveteri ci sono state iniziative di questo tipo, ne abbiamo letto in questi giorni sui giornali e ne siamo molto felici.

Amiamo gli alberi e pensiamo che la loro presenza sia sempre positiva per l’ambiente, ma anche per il cuore e per la mente.

Quest’anno, io ed alcuni amici abbiamo aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione Gianroberto Casaleggio, ALBERI PER IL FUTURO, che si rinnova dal 2015 due volte l’anno.

L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire a restituire bellezza e dignità ai luoghi del nostro territorio che ne hanno bisogno, per diversi motivi.

Per il nostro primo passo con ALBERI PER IL FUTURO, che speriamo diventerà un appuntamento sempre più partecipato, abbiamo scelto Parco Borsellino, mettendo a dimora stamattina tre piccoli alberi come simbolo di speranza verso un domani più sereno: una rovere, un castagno e un melograno, nei quali vogliamo cogliere alcuni dei loro significati simbolici e tradizionali: la forza per la rovere, la protezione per il castagno, l’abbondanza per il melograno. Un buon augurio per tutta le comunità di Cerveteri.

Chi partecipa ad ALBERI PER IL FUTURO si impegna a prendersi cura degli alberi che ha regalato alla città per almeno 3 anni, monitorandoli e innaffiandoli quando serve.

Noi ci siamo impegnati e abbiamo adottato questi tre alberelli, vorremmo ringraziare gli uffici del Comune di Cerveteri e la Multiservizi Caerite che ci hanno dato i necessari permessi e accompagnato sul posto per il sopralluogo.

Per il prossimo appuntamento di Primavera, vi aspettiamo, scegliamo insieme un’area e doniamole un po’ di magia…verde”.

Loredana Angelini e alcuni amici