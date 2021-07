Giobbe Covatta a Valcanneto rimandato al 23 luglio - Terzo Binario News

“A causa delle condizioni meteo incerte, di comune accordo con l’artista, lo spettacolo di Giobbe Covatta in programma questa sera, venerdì 16 luglio a Valcanneto in Via Corelli è stato rinviato a venerdì 23 luglio, nella stessa location.

Con l’occasione vi indico il link con il programma completo degli eventi a Valcanneto TUTTI CONFERMATI: https://art-festival.it/programma-evento-valcanneto-art-festival-2021/

Sono inoltre confermati gli altri eventi previsti per questa sera al Parco della Legnara (Etruria Jazz) e su Lungomare dei Navigatori Etruschi (Aspettando Etruria Eco Festival)”.

Alessio Pascucci