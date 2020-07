Galilei di Civitavecchia orgoglioso di Massimiliano Foschi impegnato a San Francisco nella CyberSpace Mathematical Competition - Terzo Binario News

“E’ il 13 luglio. E’ una calda e assolata giornata come più o meno sempre in questa stagione a Civitavecchia. Ma non c’è tempo per andare al mare o per una passeggiata all’aria aperta, almeno non ora e non per te, Massimiliano Foschi, selezionato a rappresentare l’Italia assieme ad altri 5 studenti nella CyberSpace Mathematical Competition organizzata dalla University of San Francisco.

Definirla una competizione internazionale è quasi riduttivo, dire che sono 75 le nazioni coinvolte non rende ancora l’idea…ma a guardare la rappresentazione del planisfero con tutti quegli Stati colorati e pensare che in un puntino lì c’è anche la nostra città e un grande studente a farla grande, questo forse ci aiuta a percepire la portata dell’evento.

Qualcuno in strada sembra voler far conoscere a tutti il clakson della sua auto. Rumori che non ti distraggono, ma diventano suoni, armonia. E la concentrazione si fa più viva che mai.

Due giornate, il 13 e il 14 nelle quali una telecamera ti osserva lavorare. In remoto è tutto più difficile. Guardare negli occhi i tuoi colleghi/avversari, scorgere la legittima ansia nei loro sguardi, tutto questo ti è impedito da questa contingente situazione che vieta ogni forma di assembramento.

Due giornate nelle quali, come sempre, dai il meglio di te. La sfida stavolta è più ardua che mai, gli esercizi sono particolarmente articolati ma ti conforta la sensazione aver fatto comunque bene. Una consapevolezza che è figlia della tua competenza.

Per i risultati c’è da aspettare qualche giorno, alla fine, esattamente il 20 luglio, arriva la classifica: Massimiliano Foschi, italiano, studente del Galilei di Civitavecchia, realizza il miglior risultato della sua squadra, 48 punti e conquista l’oro!

E tutti noi, a partire dalla Dirigente Prof.ssa Maria Zeno, siamo fieri di lui”.