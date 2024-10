Futsal, Civitavecchia in casa del Parioli a caccia di continuità • Terzo Binario News

In campo alle 15 anche il santa Severa che ospita la capolista Santa Gemma

Nel segno della continuità, la Futsal Civitavecchia sarà ospite del Tennis Club Parioli Football mentre il Santa Severa Futsal – alla stessa ora – ospiterà il Santa Gemma.

Si gioca la quarta giornata del girone B di C1.

Per i rossoblù quella odierna è la seconda trasferta, dopo quella vincente nella tana del Bracelli e il successo interno di sabato scorso sulla Vigor Perconti. E con 7 punti racimolati (in condominio con Ciampino, Lidense lo stesso Parioli) la posizione è quella a ridosso della battistrada Santa Gemma a punteggio pieno, dunque c’è da dare seguito a questa striscia di risultati.

Perché le altre non intendono fermarsi, visto che il campionato risulta supercompetitivo. Non solo: in questa fase di stagione di stagione gli impegni si susseguono incessanti, tra Coppa Italia e un turno infrasettimanale di campionato che si disputerà mercoledì.

Però la compagine allenata da Vincenzo Di Gabriele è stata allestita per vincere e deve dimostrarlo in campo.

«Quanto ai convocati, saranno gli stessi della settimana scorsa – spiega l’allenatore – con alcune decisioni da prendere. Solo all’ultimo momento scioglierò il nodo sulla presenza o meno di Andrea Giocondo e Diego López. So che si tratta di un rischio ma è altrettanto vero che si tratta di una gara delicata. Il Parioli è uno dei quintetti favoriti per il successo finale e lo ha dimostrato andando a battere La Pisana in casa loro. In più nell’ultima settimana hanno ingaggiato Francesco Saddemi, un lusso per questa categoria. La partita l’abbiamo preparata bene e andremo sul sintetico di via Salaria per vincere ma con serenità, c’è una stagione da giocare».

Forse proibitiva la sfida che attende il Santa Severa. Infatti sul sintetico dell’Uliveto a Civitavecchia arriva il Santa Gemma, ovvero l’unica compagine finora a punteggio pieno nel girone B con 9 punti in tre gare. Finora i neroverdi no sono riusciti a ottenere punti in classifica, dimostrando qualche lacuna rispetto alle squadre del girone. Per gli uomini di David Delluniversità un’occasione per confrontarsi con un quintetto forte magari traendo qualche spunto.

Come accennato mercoledì si gioca di nuovo in campionato, con fischio di inizio fissato alle 21. il Civitavecchia sarà di scena a Casalotti contro il Verdesativa, il Santa Severa sul capo de La Pisana.