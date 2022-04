Futsal Civitavecchia a Rieti per una sfida decisiva - Terzo Binario News

Dalle 18 nerazzurri ospiti della Spes Poggio Fidoni

Torna in campo la Futsal Civitavecchia che oggi alle 18 affronta un passaggio-chiave della sua stagione: infatti è ospite della Spes Poggio Fidoni per la terzultima giornata del girone B di C1.

Passaggio-chiave perché, a parte l’ormai promossa aritmeticamente Laurentino Futsal, in ambito play-off ci sono quattro squadre in cinque punti con tre giornate da disputare.

E i reatini, che al momento sarebbero fuori dagli spareggi-promozione, in realtà sono ad appena un punto dal Torrino quarto e a tre dagli stessi civitavecchiesi, terzi (l’Atletico Grande Impero è secondo a 49). In altre parole, è ancora tutto da giocare.

La pausa pasquale in parte è servita a tirare il fiato ma quest’anno, fra Covid e infortuni, la sofferenza per la rosa civitavecchiese è stata notevole, come sottolinea mister Simone Tangini: «Sembriamo perseguitati dalla sfortuna – afferma l’allenatore – e per la sfida odierna ci sono parecchi giocatori in forse. Persino la lista dei convocati è tutta da stilare, proprio perché ancora non è chiaro chi possa esserci e chi no. È necessario, in questa fase finale di stagione, dare quel qualcosa in più per centrare questo obiettivo prestigioso che sono i play-off». Provando a ricapitolare: di sicuro non partiranno per il capoluogo della Sabina Danilo Boriello (squalificato) oltre a Tiziano Moretti e Matteo Tiberi. Invece non è certa la presenza di Daniel Nistor, Daniele Lipparelli e il portiere Alessandro Gloria.

Il girone A di C2 è a quattro giornate dalla fine e il Santa Severa si gioca la posizione per mantenere i play-off. I neroverdi saranno di scena a Casalotti contro il Verdesativa. La situazione di classifica vede al primo posto il Belle Arti a 57, segue proprio il Casalotti a 47 e a 43 ci sono santaseverini e Trastevere, che ospita proprio la capolista.