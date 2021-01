Fuga di gas a Civitavecchia, due abitazioni evacuate dai pompieri - Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati dalle ore 14 circa in via Maestrale 171 per fuga di gas.

I Vvf grazie alla strumentazione in dotazione hanno rilevato un importante fuga di gas all’interno di un intercapedine che serve due unità immobiliari. Al momento gli occupanti delle abitazioni in oggetto sono stati evacuati a scopo cautelativo.

Sul posto è presente anche la squadra CRRC, che ha a disposizione strumenti più sensibili per il campionamento dell’aria e l’Italgas.