Fiumicino: il 14 settembre a scuola - Terzo Binario News

Il 14 settembre riapriranno tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Fiumicino. “Sarà un anno particolare a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso e per questo più difficile del solito”, ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Ma è nostro compito – ha aggiunto – dare risposte certe, cercando di evitare il più possibile eventuali focolai che possano arrivare dall’interno o dall’esterno di quella che è la cellula più sensibile della nostra società: la scuola. Soprattutto in un momento storico in cui il numero di contagi è in continua risalita”.

“Con senso di responsabilità – ha detto Montino – abbiamo fatto il possibile affinché il 14 settembre si aprano le scuole, anche prendendo posizioni non sempre condivise da tutti. Le condizioni ci sono e come amministrazione abbiamo lavorato in queste settimane per dare delle soluzioni che permettano di svolgere lezioni in sicurezza, seguendo i protocolli di carattere nazionale”.

“Abbiamo realizzato oltre 30 aule nuove in diversi istituti del territorio – ha spiegato – spostando funzioni essenziali, come i locali mensa, recuperando locali non utilizzati, realizzando tramezzi e facendo altri lavori. E stiamo continuando in queste ore. Abbiamo lavorato anche sullo smaltimento dei mobili rovinati e in disuso, sulla sistemazione dei giardini con potature e abbattimenti di alberi ammalorati e sulla segnaletica in corrispondenza degli ingressi scolastici. Infine abbiamo lavorato in sinergia con le ditte del trasporto scolastico e del trasporto locale per facilitare e rendere più sicuri i viaggi degli studenti da e verso le scuole. Un lavoro capillare, impegnativo e ancora in evoluzione di cui ringrazio gli assessorati e gli uffici, che si sono messi a disposizione questa estate per lavorare alla ripartenza delle nostre scuole”.

“Con la squadra dei Lavori pubblici – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – e in sinergia con la Commissione Scuola abbiamo lavorato freneticamente per giungere in tempo all’appuntamento del 14 settembre Abbiamo aperto oltre 30 aule sul territorio in pochi giorni, abbiamo lavorato molto sull’ottimizzazione degli spazi sia interni che esterni, sull’adeguamento degli ingressi agli istituti. Abbiamo spostato il centro di formazione professionale realizzando ben 8 aule, abbiamo realizzato 9 classi nelle due sedi che ci hanno messo a disposizione le parrocchie e stiamo procedendo con i lavori in via Coni Zugna per realizzare altre 12 aule. Infine abbiamo lavorato sul lato della sicurezza, ad esempio acquistando mascherine trasparenti per le insegnanti di nidi e materne, oltre ai dispenser di igienizzanti presenti in tutte le scuole e intervenendo su strisce pedonali e segnaletica davanti alle scuole”.

“Il trasporto scolastico partirà il 24 settembre – ha aggiunto l’assessore alla Scuola e al Trasporto Paolo Calicchio –. Intorno al 10 settembre ci sarà la riapertura delle iscrizioni per i ritardatari, e dopo la pausa per il referendum sarà pronto a partire. Saranno seguite tutte le misure di sicurezza e prevenzione stabilite da Regione e Governo, come l’obbligo di mascherina, la misurazione della temperatura in salita, il riempimento dei mezzi all’80% della loro capienza, la realizzazione di punti di raccolta dei bambini per ridurre il numero di fermate e quindi i tempi di percorrenza e la sanificazione dei mezzi dopo ogni corsa. Il 14 settembre inoltre entra in vigore l’orario invernale del trasporto pubblico locale che vedrà un rafforzamento delle linee mattutine che trasportano i ragazzi a scuola, verso Maccarese e le stazioni ferroviarie e tutte le linee che toccano le diverse scuole”.