Federico 'Ciacco' Colozzi è morto: lutto a Cerveteri, il cordoglio sui social - Terzo Binario News

I funerali domani alle 15

Federico ‘Ciacco’ Colozzi è morto. Il giovane di Cerveteri stava combattendo contro una grave malattia. La conferma della scomparsa, a Terzo Binario, è arrivata dal sindaco Alessio Pascucci. I funerali si terranno domani, sabato 12 dicembre, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sulla pagina Facebook di Ciacco. “Vola libero da ciò che ti rendeva schiavo da tempo. Ciao ciaccofede”, “Mancherai più di quanto immagini.dispensatore d’emozioni. Ciacco vive”, “Buon viaggio Ciacco”, “Fa’ buon viaggio”.

Il primo cittadino si era speso per dare una mano a Federico. Così Pascucci scriveva ad agosto: “Un nuovo appuntamento di raccolta fondi per Federico Colozzi, ‘Ciacco’ come lo chiamano tutti gli amici. Come sapete, Federico sta combattendo contro una grave malattia. Deve affrontare una serie di cure dal costo estremamente elevato: 3.500 euro mensili“.

E ancora: “Federico Colozzi ha 39 anni. È un caro amico che conosco da tantissimi anni. Per molti di noi è “Ciacco”, il soprannome con il quale lo chiamiamo dai tempi del liceo. Altri probabilmente lo conoscono perché hanno frequentato Caronte, il locale che Federico ha fatto nascere e crescere ai giardinetti di Cerveteri; quel posto dove spesso siamo andati a prendere una birra o a giocare a biliardino, quel luogo sempre accogliente dove potevamo staccare dai problemi di tutti i giorni”.