Fdi Pyrgi Santa Marinella: "Bene la soluzione della vertenza Gesam" • Terzo Binario News

“Con un accordo siglato nella serata del 12 gennaio u.s., si è – auspicalmente – conclusa la vertenza sindacale tra i lavoratori, la GESAM e l’Amministrazione comunale di Santa Marinella.

In un incontro protrattosi per alcune ore e al quale hanno partecipato i rappresentanti sindacali, il Sindaco Pietro Tidei, il direttore e controllore del rispetto dell’appalto per conto dell’ amministrazione, Generale Leonardo Rotondi, il responsabile dell’ ufficio tecnico Ermanno Mencarelli e il delegato all’ambiente Andrea Amanati, gli incaricati della società appaltatrice del servizio d’igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti hanno siglato un accordo con il Comune, accettando di rispettare una serie di scadenze relative alla messa a norma del cantiere di lavoro che è stato allestito all’interno dell’isola ecologica di via Perseo, località Perazzeta.

Una felice conclusione attesa da tempo, ovvero da quando la GESAM era stata sfrattata dal vecchio cantiere di lavoro a Santa Severa Nord, per morosità nei confronti della società proprietaria della superficie. Per consentire alla società di onorare gli impegni contrattuali con il Comune, a suo tempo l’Amministrazione aveva concesso alla GESAM di dislocare le proprie strutture in un’area adiacente all’isola ecologica della Perazzeta, a patto che l’impresa ponesse in essere tutti quegli assetti idonei ad ospitare i lavoratori dipendenti, nella garanzia della loro dignità e sicurezza. Condizione rimasta inatteso.

Infatti, nelle ultime settimane dello scorso anno, le maestranze hanno contestato l’inidoneità del nuovo sito ad ospitare i 40 operai impiegati nella raccolta differenziata e nelle operazioni di pulizia cittadine. I due container ad uso spogliatoio, dice una nota dei loro rappresentanti sindacali, con i 20 armadietti resi disponibili dalla ditta, non presentano i requisiti minimi di sicurezza, di decoro e di igiene per un numero di lavoratori doppio rispetto alle dotazioni messe a corredo. Si è quindi ricorsi all’intervento del Sindaco, dell’Ufficio SPRESAL e della ASL di Civitavecchia che, in un incontro con i rappresentanti della GESAM, il 30 dicembre u.s. hanno chiesto alla società la messa in opera di almeno altri due container da adibire a spogliatoi (per un totale di 40 posti), in attesa di un più vasto progetto di riqualificazione dell’area. “Pena, si legge in una nota del Comune, la rescissione anticipata del contratto di appalto qualora gli operatori ecologici dovessero vedersi costretti a proclamare uno sciopero che comporterebbe gravi disagi ai cittadini”. Finalmente il 12 gennaio è stato siglato un accordo tra le parti in causa con cui la GESAM si impegna, entro 30 giorni, a collocare un ulteriore container da adibire a spogliatoio, con l’assicurazione di provvedere ad uno ulteriore, qualora i tre messi in opera dovessero risultare insufficienti. Inoltre la GESAM ha assicurato entro 10 giorni la fornitura di armadietti per tutti i dipendenti, si è fatta carico di asfaltare entro 45 giorni la strada di servizio, attualmente in terra battuta, e la recinzione e asfaltatura del parcheggio dedicato alle maestranze. Ma cosa ben più importante per la sicurezza sul lavoro, la società si è impegnata ad aggiornare il DVR entro 10 giorni dalla stipula dell’accordo. Dal canto suo, il Comune si è impegnato a verificare entro il 2 marzo p.v. il pieno rispetto di quanto pattuito.

Insomma, una bella vittoria per i lavoratori della GESAM che iniziano questo 2023 secondo i migliori auspici. E, bisogna ammetterlo, un successo per l’attuale Amministrazione comunale che si è fatta carico del problema. Il Circolo “Pyrgi” di Fratelli d’Italia, nel segno di una sana e costruttiva opposizione, non può che dirsi soddisfatto e felice per il lieto fine a cui, questa intricata vicenda, sembra giungere. Una vertenza che ha avuto le sue origini molti mesi fa, quando è stata avviata la procedura di sfratto per morosità. Forse, se le istanze dei lavoratori fossero state ascoltate prima, si sarebbe giunti più rapidamente ad una sua soddisfacente soluzione, senza il pericolo di conseguenze per la salute dei lavoratori ed il rischio di disservizi per i cittadini. “Non vorremmo – si dice negli ambienti del Circolo – che l’accordo raggiunto in prossimità della imminente tornata elettorale, sia una delle tante promesse elettorali a cui nel tempo abbiamo assistito”. Fratelli d’Italia, al pari di quanto promesso dal Sindaco, vigilerà sul rispetto degli impegni assunti da Comune e ditta GESAM, pronto a denunciarne ogni minima disattesa. Non nel segno della sterile polemica ma in quello di una vigile, sana e costruttiva opposizione politica.”

Ilaria Fantozzi