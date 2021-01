Fdi Pyrgi: "La priorità di Santa Marinella non è il project financing del cimitero" - Terzo Binario News

“Ad anno appena iniziato e in piena pandemia, invece di pianificare gli interventi che ormai sono diventati urgenti, si convoca un consiglio comunale per l’approvazione di un project financing per il cimitero comunale volto a creare un numero enorme e parimenti inutile di loculi.

Progetto che non è stato minimamente illustrato ai cittadini prima dell’approvazione. Ci chiediamo quale sia la garanzia e la tutela prevista, in tale mastodontico progetto, per le attività commerciali presenti da sempre in prossimità del cimitero, dato che non se ne parla. Il signor Sindaco è impegnato a fornirci quotidianamente sui principali social ( quindi canali non ufficiali) un puntuale elenco giornaliero di contagiati.

Ma quali sono le azioni concrete poste in essere per arginare la pandemia? Oltre a chiudere il mercato, che fino a ieri il Primo Cittadino proclamava essere in sicurezza, ha forse e finalmente ampliato o diversificato il numero delle corse della SAP destinate al trasporto scolastico, ad esempio?

Apra gli occhi Sindaco: le strade che erano dissestate, dopo gli ultimi temporali sono ormai impraticabili, l’illuminazione pubblica è carente per non parlare della segnaletica orizzontale. Le coperture dei fossi crollano. Via delle Colonie resta un cantiere infinito che impone ai cittadini deviazioni stradali assurde.

Dopo 36 mesi di amministrazione, ulteriori ritardi nella programmazione degli interventi non sono più tollerabili. Soprattutto se la priorità, per lei, restano i project financing e non la vivibilità della cittadina che si vanta di amministrare”.

Circolo FDI Pirgy Santa Marinella Fantozzi ilaria