Fa ferire un centauro 79enne a Trastevere, pirata della strada ubriaco preso da Roma Capitale • Terzo Binario News

È stato fermato pochi minuti dopo la fuga, il conducente ubriaco di un van, allontanatosi dopo essersi scontrato con un motoveicolo, provocando il ferimento di un uomo: ad intercettarlo gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che grazie alla tempestività d’intervento, lo hanno bloccato poco dopo, evitando ulteriori pericoli per la sicurezza stradale e delle persone in circolazione.

I fatti si sono verificati in Viale Trastevere, all’altezza di Via Federico Rosazza, poco prima delle 15.00 di domenica 22 febbraio, dove l’uomo alla guida di un veicolo, adibito al noleggio con conducente, si è dato alla fuga dopo l’incidente avvenuto con un motociclo, senza prestare soccorso al conducente del mezzo a due ruote, un cittadino di 79 anni rimasto ferito.

Ricevuta la segnalazione da alcuni cittadini, una pattuglia del XII Gruppo Monteverde, impegnata nei servizi di controllo del mercato domenicale di Porta Portese, accertate le condizioni del ferito, per cui è stato allertato il 118, si è messa all’inseguimento del van, riuscendo ad individuarlo a breve distanza dal luogo dell’incidente. Una volta fermato, gli operanti hanno avviato le verifiche di rito e sottoposto il conducente, cittadino italiano di 45 anni, agli accertamenti etilometrici, rilevando un tasso alcolemico più di tre volte superiore rispetto a quello consentito.

Il 45enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e per fuga con omissione di soccorso. La patente è stata ritirata ai fini della sospensione e il mezzo è stato affidato alla società di noleggio di cui era dipendente. Il 79enne alla guida del motoveicolo, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso.