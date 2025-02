E-Lisir, consegnato alla Impastato di Ladispoli il tablet che aiuta i sordi a tradurre in Lis • Terzo Binario News

Consegnato alla Biblioteca comunale “Peppino Impastato” il tablet che, grazie all’app E-Lisir, offre il servizio di video interpretariato per le persone sorde. Come già all’Ufficio Relazioni col Pubblico e alle quattro farmacie Flavia Servizi, basterà che il cittadino sordo sfiori lo schermo di un tablet per vedere comparire un interprete che in tempo reale tradurrà le richieste in Lis, la Lingua italiana dei segni.

“Ribadiamo che l’obiettivo – – ha commentato il delegato del sindaco Grando al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini – è quello di essere sempre più inclusivi permettendo alle persone sorde di comunicare in totale autonomia.

Il servizio, dalla Società Evoluzione Lis, a breve sarà attivo anche presso il comando della Polizia Locale ed è un ulteriore passo avanti di un progetto che è partito con l’app Municipium, che nel programma dell’Amministrazione comunale vedeva l’inclusione delle categorie più fragili.

Un ringraziamento particolare al sindaco Alessandro Grando per la sensibilità e il grande supporto a questo progetto che fa di Ladispoli una città sempre più accessibile e inclusiva a tutti. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo servizio, a partire dall’Amministrazione comunale, ai funzionar e dirigenti comunali, alla Società Evoluzione Lis srl, per la professionalità e per la sensibilità, e a Valentina Manca per la fattiva collaborazione. Un grazie ad Emergenza Sordi Aps per la collaborazione e per la formazione del personale comunale, sull’utilizzo del servizio”.

“L’inclusione di ogni persona è un valore essenziale – ha affermato l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa – e il nostro Comune si conferma un modello di innovazione. Oggi, grazie alla tecnologia, siamo in grado di offrire alle persone sorde un accesso veloce e diretto”.