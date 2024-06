Due centauri morti in un incidente sulla Tiburtina Valeria • Terzo Binario News

Ancora una tragedia sulle strade di Roma e provincia. Lungo la Tiburtina Valeria, nei pressi del bivio per Roviano, alle porte di Roma, hanno perso la vita due motociclisti in un violento scontro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che non ha potuto che constatare il decesso dei due centauri, tanto che è stato inutile anche l’intervento dell’elisoccorso.

Per permettere i rilievi la strada è stata chiusa per quattro ore e riaperta intorno alle 16 quando le salme sono state portate via.

Sono già 79 le vittime sulle strade del Lazio dall’inizio dell’anno. Il mese di giugno ha già segnato il triste record di 18 morti fino ad oggi.

L’episodio ha riacceso la polemica sull’alta velocità con cui carovane di motociclisti ogni fine settimana sfrecciano sulla Tiburtina e sulla sublacense, puntando al fresco e ai ristoranti del confine con l’Abruzzo in un tratto altamente trafficato ma con un solo autovelox all’altezza del comune di Arsoli. I sindaci della zona spiega il primo cittadino di Arsoli hanno provato da anni a chiedere un tavolo tecnico ad Anas e alla prefettura ma niente è stato fatto.

(RaiNews24)