Doppio appuntamento dedicato alle castagne nel weekend di Anguillara • Terzo Binario News

Doppio appuntamento gratuito all’insegna delle castagne venerdì e

sabato al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare di

Anguillara Sabazia in via Doria D’Eboli 2 nel centro storico

affacciato sul lago di Bracciano.

In collaborazione con Progetto Enthus venerdì 11 novembre 2022 “A San

Martino ogni mosto diventa vino”. Prevista la degustazione di vini

novelli della Cantina Colli Cimini di Vignanello condita da aneddoti e

curiosità. La partecipazione a questo evento è gratuita (prenotazioni

3899851294). Per chi vorrà a seguire una cena a tema al vicino

ristorante Ciccio La Ristogatta. (Per informazioni su costi e

prenotazioni per la cena chiamare lo 06/9968468).

Sabato 12 novembre 2022 alle 10 è la volta invece di “Castagne al

Museo”. Iniziativa gratuita promossa dall’Associazione Culturale

Sabate inserita nel calendario Tesori Naturali 2022 Lazio Eterna

Scoperta del Parco di Bracciano-Martignano.

L’appuntamento prevede una visita guidata del Museo Storico della

Civiltà Contadina e della Cultura Popolare Augusto Montori e la

degustazione finale di castagne arrostite, castagnaccio e tozzetti

tutto innaffiato con vino prodotto da cantine locali. (Per

informazioni 360/805841).