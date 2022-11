Da Calcata con i Conti di Anguillara si rilegge il territorio partendo dagli archivi • Terzo Binario News

l 29 ottobre scorso storici, sindaci per la rassegna ContaminAzioni

attorno al libro “La Notte delle Cinque Lune, il processo al conte

Everso dell’Anguillara, estinzione dell’antica stirpe”

Gli Anguillara come strumento di riscoperta di un’area vasta

all’insegna della storia. In questo senso tutti gli interventi che

sabato 29 ottobre scorso hanno animato nel borgo di Calcata il

convegno “L’archivio racconta: il romanzo storico e i conti

Anguillara” nell’ambito della tradizionale rassegna comunale

ComtaminAzioni.

La valorizzazione degli archivi si è unita alla presentazione del

libro “La Notte delle Cinque Lune, il processo al Conte Everso

dell’Anguillara, estinzione dell’antica stirpe”. Riportate al centro

dell’attenzione le vicende di una famiglia dalle leggendarie origini

che ha fatto la storia in un ampio territorio del Lazio e di Roma fino

alla metà del Quattrocento.

Rocche e Castelli portano ancora il nome di questa storico casato come

il lungotevere romano che costeggia l’antico palazzo degli Anguillara,

oggi Casa di Dante, sui muri del quale campeggia l’inequivocabile

stemma di Everso dell’Anguillara. Oltre quattro secoli di storia,

possono fare da trait d’union in un’area vasta e tanto ancora c’è da

riscoprire attorno a tutto ciò che ha interessato la famiglia e le

popolazioni dei loro possedimenti.

Contro la “despazializzazione” – ha commentato l’architetto Paolo

Portoghesi, curatore tra l’altro dei restauri del Palazzo degli

Anguillara di Calcata che ha ospitato il convegno, va opposto il

“territorialismo”. Portoghesi si è appellato ai giovani per una

riappropriazione del territorio. Alludendo alla sentieristica ha

sottolineato come quando un sentiero scompare scompaiono conoscenze e

competenze.

Aspetti economici delle terre del Patrimonio di San Pietro in Tuscia

sono stati al centro degli interventi di Claudio Canonici, professore

ordinario di Storia della Chiesa e direttore dell’Archivio Storico

della Diocesi di Civita Castellana che ha focalizzato l’attenzione

sulla proprietà dei terreni e del professor Luciano Osbat, presidente

del Centro Ricerche Storia Alto Lazio e già docente di Storia Moderna

dell’Università della Tuscia che ha portato tutti a riflettere sulla

logica che un tempo animava i Monti Frumentari come ausilio per le

povere genti dell’epoca, semplici braccianti.

Per Giuseppe Pullara giornalista de Il Corriere della Sera la vicenda

narrata nel libro, che si dipana a ridosso dell’antica via Francigena

dopo lo spartiacque storico che fu la caduta di Costantinopoli, si

presta per una narrazione in chiave cinematografica.

Ne hanno proposto una lettura teatrale nel corso dell’incontro gli

attori Fabrizio Catarci e Jennifer Mischiati in una coinvolgente messa

in scena in costume di alcuni brani del libro.

Pullara e la sindaca

Ampia disponibilità per una sinergia votata alla creazione di progetti

comuni è arrivata poi dalla sindaca di Calcata Sandra Pandolfi e dal

sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo accompagnato dalla

vicesindaca Paola Fiorucci.

Protagonisti silenti della giornata i molti documenti storici – tra i

quali quelli ai quali ha fatto riferimento in una sua dettagliata

relazione Viviana Normando riguardo lo stemma del Comune di Anguillara

oggetto di studio da parte di Arca sul Lago Aps e della responsabile

dell’Archivio Storico del Comune di Calcata Lucia Buonadonna che hanno

organizzato con il Comune di Calcata l’incontro e la mostra “La

famiglia Anguillara tra le fonti d’archivio”.

Fonti archivistiche oggi oggetto di rinnovato interesse che restano il

dato dal quale partire per una attenta e puntuale ricerca storica e

per una nuova complessiva narrazione territoriale. Gli autori del

libro, pubblicato per i tipi di Gangemi International, Biagio

Minnucci e Graziarosa Villani nel ringraziare gli organizzatori hanno

ribadito la volontà di approfondire le ricerche sul periodo storico e

sulla famiglia Anguillara. In particolare Minnucci ha annunciato la

preparazione di un vero e proprio saggio storico mentre Villani ha

auspicato la creazione in chiave di promozione turistica di un

itinerario storico-culturale che unisca le terre già degli Anguillara

in un vasto progetto collettivo di riscoperta di un Alto Medievo in

un’area che va dal Tirreno all’Umbria, da Roma a Viterbo.

L’evento ha richiesto un grandissimo impegno da parte di Arca sul Lago

APS che si è occupata a tutto tondo dell’iniziativa curando

l’organizzazione storico-scientifica, quella logistica e l’ospitalità

del numeroso pubblico intervenuto.