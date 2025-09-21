“Dopo di Noi” a Ladispoli, ecco il progetto • Terzo Binario News

Mercoledì 17 settembre, con delibera di Giunta, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del “Dopo di Noi”, frutto di un percorso condiviso con le realtà del Terzo Settore, le cui osservazioni sono state recepite all’interno degli elaborati.

“Questa Amministrazione – dichiara il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando – ha sempre dato priorità alle Politiche Sociali e, quindi, alle persone più fragili. La realizzazione di una struttura dedicata al “Dopo di Noi” era inserita all’interno del nostro programma amministrativo, dunque siamo orgogliosi di aver mantenuto fede all’ennesimo impegno preso con la città”.

“Si tratta – spiega il primo cittadino – di un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di una struttura accogliente e funzionale, pensata per garantire assistenza e sostegno alle persone con disabilità prive del sostegno familiare”.

Il Sindaco ha inoltre precisato che tutti i fondi necessari alla realizzazione dell’opera proverranno da risorse private: “Il contributo straordinario che il Comune incasserà dall’intervento urbanistico al km 38 dell’Aurelia, pari a 951.000 euro, sarà interamente destinato alla costruzione di questo edificio”.

“Il ‘Dopo di Noi’ rappresenta un segnale concreto di attenzione e sensibilità verso chi vive situazioni di maggiore fragilità – conclude Grando –. È un progetto che darà speranza e sicurezza a tante famiglie del nostro territorio, perché nessuno deve sentirsi solo di fronte alle difficoltà”.