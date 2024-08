Donna trovata morta in casa alle porte di Roma • Terzo Binario News

Il marito della vittima portato in caserma

Una donna di 75 anni è stata trovata morta in casa, a Castelnuovo di Porto. Nell’abitazione era presente pure il marito, un 82enne, in stato confusionale: è stato portato in caserma e sarà ascoltato. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

L’allarme al 112 – intorno alle 8,30 di oggi, 9 agosto – è stato lanciato dai vicini. Quest’ultimi, secondo quanto appreso, hanno sentito delle urla con richieste di aiuto provenire dall’appartamento situato in via Bellavista. Da qui l’intervento dei militari dell’Arma che, una volta sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana.

Un fatto, questo, che arriva a pochi giorni dal femminicidio di Fonte Nuova. Qui Annarita Morelli 72 anni è stata uccisa dal marito con un colpo di pistola. La coppia, con tre figli, si stava separando.

c.b.