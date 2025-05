Donna a morta a Fregene in una pozza di sangue, indagano i Carabinieri • Terzo Binario News

Una donna di 61 anni è stata trovata morta in un villino in via Agropoli, nell’entroterra del quartiere del comune di Fiumicino, nella mattinata di oggi, giovedì 15 maggio. Lo riporta Roma Today.

Sul posto i medici del 118, i carabinieri e la sezione che si occupa dei rilievi scientifici di Ostia.

La vittima è stata trovata in un lago di sangue, con una ferita. Non è chiaro, al momento, se le copiose tracce ematiche rinvenute siano riferibili a una caduta sul pavimento di casa o a una aggressione.

Stando a quanto appreso, la donna divideva l’abitazione con il figlio e la compagna che vivono in una porzione del villino.

Sarebbero stati loro a dare l’allarme. Sul posto anche il pm di turno della procura di Civitavecchia. Al momento si indaga a bocche cucite e nessuna ipotesi viene scartata, neanche quella dell’omicidio. Come da prassi i carabinieri stanno ascoltando i testimoni e chi era in casa. Le indagini sono all’inizio.