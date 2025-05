L'Unione Rugby Ladispoli diventa Litorale Etrusco, festa di fine stagione l'8 giugno • Terzo Binario News

“Una società che ha cominciato a muovere i propri passi 12 anni fa…

Con i bambi che si cimentavano in questo sport nei parchi giochi di Ladispoli… per poi trovare finalmente casa nel comune di Cerveteri, che da 3 anni permette ai ragazzi di avere un Campo da Rugby vero e proprio.

La nostra filosofia punta sui bambini e sulla loro crescita sana, non solo sportiva, perche’ il vero atleta non si vede solo sul campo, ma in tutto quello che fa, anche fuori!

Il nostro consolidato staff, composto da 12 allenatori, tecnici FIR, ci consente di avere le categorie dalla under 6 fino alla under 16.

Dal prossimo anno avremo anche la under 18.

Un progetto ben chiaro e solido per la stagione che verra’ (2025/2026):

Lo staff tecnico, preparato e disponibile, punta a “Creare Uomini piu’ che Campioni”

Per partecipare alle nostre attività non bisogna avere chi sa quale fisico o abilità speciale

ma basta mettere “Testa e Cuore”, poi penseremo noi ad insegnare ai tagazzi a placcare le proprie paure e a consolidare le loro sicurezze.

Maschietti o femminucce (ormai un bel gruppetto), vi invitiamo tutti a provare!

Vi salutiamo e ringraziamo per il tempo dedicatoci e vorremmo lasciarvi con questa frase che oramai e’ uno dei nostri motti:

“Lo Sport e’ come il Pane…

DEVE essere per tutti!

La porta e’ aperta a TUTTI,

anche a chi pensa di non avere la capacità di prendersi un impegno stringente, troveremo insieme la formula adatta per partecipare.

VI ASPETTIAMO!”.

Ur Ladispoli