Domenica l'Ability Drive sulle salite di Civitavecchia • Terzo Binario News

La gara, che ha sempre organizzato Enzo De Cicco del Gruppo Piloti, è dedicata a lui

Domenica torna la gara in salita di inizio autunno a Civitavecchia.

Prima era conosciuta come Cronoscalata, poi diventato Slalom Civitavecchia Terme Traiane oggi è l’Ability Drive ma la sostanza non cambia: si corre sulla Braccianese Bis dalle Terme di Traiano all’incrocio con la Braccianese presso il ristorante Tramontana e vince chi impiega meno tempo a salire, commettendo meno errori.

Stamani la conferenza stampa di presentazione con il Gruppo Piloti Civitavecchia e i rappresentanti del Comune, con i permessi a posto – anche se c’è voluto tempo – e nell’attesa delle iscrizioni che dovrebbero aggirarsi intorno alla quaratina.

Come di consueto, paddock allestito presso il distributore Tamoil davanti allo svincolo autostradale di Civitavecchia Nord e novità, maxi schermo all’arrivo e diretta social.

“Diretta e maxischermo sono due dediche a Enzo De Cicco che non sta bene ed è il papà di questa gara – ha spiega Antonio Morali del Gpc – e ci saranno quattro telecamere e un drone a riprendere le auto, così anche lui potrà vedere come sta andando. Ringrazio il Pincio che, rispetto ai 9 anni precedenti, ha dato un contributo sostanzioso affinché la manifestazione potesse disputarsi”.

Come al solito l’organizzazione tecnica spetta alla Ausonia Corse, con la gara che vedrà sgommare auto in versione formula, prototipi e vetture da competizione. La velocità media non può superare gli 80km/h e pertanto verranno posti dei birilli a disegnare delle chicane.

Il delegato Matteo Iacomelli si è appassionato dicendo che “rispetto a quanto sembra, l’automobilismo non è uno sport anaffettivo e anzi, lo trovo emotivo”.

Anche l’assessore Francesco serpa è intervenuto dicendo che “fa piacere ritrovare a Civitavecchia una gara che sta diventata una tappa fissa”.